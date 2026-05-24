जैसलमेर की बदलेगी तस्वीर! कैबिनेट की मंजूरी के बाद शुरू होंगे सीमेंट-सोलर प्रोजेक्ट्स, खुलेंगे रोजगार के द्वार

सीमेंट के साथ-साथ जैसलमेर देश के नक्शे पर सौर और पवन ऊर्जा के सबसे बड़े केंद्र के रूप में उभर रहा है। यहां पहले ही लगभग 10,000 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट लग चुके हैं और इतने ही पाइपलाइन में हैं। अब कैबिनेट ने नए रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए भी भूमि आवंटन को हरी झंडी दे दी है। फतेहगढ़ तहसील के मगरा और बासड़ा गांव में जमीन दी जाएगी।