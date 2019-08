राजस्थान में यहां उठी मांग 'क्षेत्र को बनाया जाए पंचायत समिति', मांग पूरी नहीं करने पर दे दी ये चेतावनी

Blocks/Tehsils/Panchayats in Rajasthan : जैसलमेर ( Jaisalmer News in Hindi ) के उप तहसील मुख्यालय ( Sub Tehsil ) पर सोमवार को ग्रामीणों ने Nokh को पंचायत समिति ( Panchayat Committee ) बनाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने Nokh Subh Tehsil क्षेत्र की पंचायत समिति मुख्यालय नाचना बनाए जाने का कड़ा Protest किया।