NEW YEAR 2020: आतिशबाजी की रंगीनियों में डूबा आलम... जहां भी नजर, वहां उल्लास, उमंग व तरंग

जैसलमेर.

नए साल के स्वागत ( new year celebration ) में स्वर्णनगरी का आसमान रंग-बिरंगी आतिशबाजी के नजारों से सराबोर हो गया। आकाश में रह-रहकर रोशनियां उठ-गिर रही थी वहीं आकर्षक रोशनाइयों से शहर के साथ सम के रेतीले धोरे भी जगमगाते नजर आए। छोटी-बड़ी होटलों से लेकर सम-खुहड़ी के रिसोर्ट्स में अलग-अलग अंदाज में सजाए गए केक काटे गए और आतिशबाजी की स्वर्णनगरी जैसलमेर से लेकर सम के रेतीले धोरों के मध्य नए वर्ष NEW YEAR 2020 के आगमन पर जश्र का माहौल चरम ( happy new year celebration ) पर पहुंचा हुआ नजर आया।



होटलों और रिसोर्ट्स में लगाए गए डांस फ्लोर्सपर नृत्यांगनाओं के साथ सैलानियों ने भी जमकर ठुमके लगाए। स्वर्णनगरी में हजारों की संख्या में उमड़े सैलानियों और आमजन के बीच नया साल लगते ही उल्लास और उमंग की मानो लहर-सी दौड़ गई। सम और खुहड़ी के रिसोर्ट्स में रही। वहां हजारों की संख्या में सैलानी जुटे और मखमली रेत के धोरों के बीच नए वर्ष का जश्र अपनी पसंद के भोजन व पेय पदार्थों के साथ मनाया।

धोरों पर धमाल, सजी गीत-संगीत की महफिलें

वर्ष के अंतिम दिन को विदाई देने और नव वर्ष के स्वागत को लेकर चारों तरफ आतिशबाजी गूंजती रही। बॉलीवुड के गानों पर बाहर से बुलाई गई नृत्यांगनाओं के साथ सैलानी भी थिरके। स्वर्णगरी के सितारा होटलों में नववर्ष के जश्र को जायकेदार बनाने के लिए मेहमानों के लिए राजस्थानी भोजन में बाजरी के सोगरे और कैर-सांगरी की सब्जी के साथ भारत के विविध स्थानीय व्यंजन तैयार किए गए। देशी-विदेशी मेहमानों को इटालियन, मंचूरियन, कांटिनेटल, फ्रेंच आदि विदेशी व्यंजनों को परोसा गया।

