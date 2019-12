New Year 2020 के सेलिब्रेशन के लिए स्वर्णनगरी तैयार, जानिए क्यों उमड़ रहे हैं देसी-विदेशी सैलानी

( Happy New Year Celebration ) वर्ष का आखिरी सप्ताह जैसलमेर के पर्यटन व्यवसाय के लिए खुशियों का पैगाम लेकर आया है। स्वर्णनगरी के पर्यटन स्थलों से लेकर सम सैंड ड्यून्स ( Sand Dunes ) पर सैलानियों के बड़े-बड़े जत्थे नजर आने लगे हैं और 25 दिसम्बर से आगामी से 31 दिसम्बर के दौरान सम के रिसोर्ट्स से लेकर शहर के होटल्स हाउस फुल ( New year celebration in Jaisalmer ) हो चुके हैं।