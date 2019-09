जमकर बरसे मेघ, निचले इलाकों में भरा पानी, प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी

( heavy rain alert in rajasthan ) दूसरी ओर मौसम विभाग ने एक दर्जन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी ( imd alert ) जारी की है। मौसम विभाग के मुताबिक ( heavy rain in rajasthan ) भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़़, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, बारां, प्रतापगढ़, जोधपुर, पाली और जालोर के कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। रविवार को जैसलमेर ( heavy rain in jaisalmer) में तेज बारशि हुई।