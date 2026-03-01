संडे बोल – जैसलमेर में विद्युत आपूर्ति में व्यवधान के समाधान में लगने वाला समय बहुत अधिक है, इस पर आप क्या सोचते हैं?

जैसलमेर मुख्यालय पर अन्य समस्याओं की भांति विद्युत आपूर्ति में किसी वजह से आने वाले व्यवधान के समय में कई बार इतना समय लगता है कि, संबंधित क्षेत्रों के लोग हैरान हो जाते हैं। कभी इसके लिए कम स्टाफ की बात कही जाती है तो कभी एफआरटी को जिम्मेदार बताया जाता है।