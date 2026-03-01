7 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

संडे बोल – जैसलमेर में विद्युत आपूर्ति में व्यवधान के समाधान में लगने वाला समय बहुत अधिक है, इस पर आप क्या सोचते हैं?

जैसलमेर मुख्यालय पर अन्य समस्याओं की भांति विद्युत आपूर्ति में किसी वजह से आने वाले व्यवधान के समय में कई बार इतना समय लगता है कि, संबंधित क्षेत्रों के लोग हैरान हो जाते हैं। कभी इसके लिए कम स्टाफ की बात कही जाती है तो कभी एफआरटी को जिम्मेदार बताया जाता है।

less than 1 minute read
Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Mar 07, 2026

जैसलमेर मुख्यालय पर अन्य समस्याओं की भांति विद्युत आपूर्ति में किसी वजह से आने वाले व्यवधान के समय में कई बार इतना समय लगता है कि, संबंधित क्षेत्रों के लोग हैरान हो जाते हैं। कभी इसके लिए कम स्टाफ की बात कही जाती है तो कभी एफआरटी को जिम्मेदार बताया जाता है।

गर्मी में की जाए विशेष व्यवस्था

जैसलमेर जैसे पर्यटन और अन्य कारणों से महत्वपूर्ण शहर में विद्युत व्यवधान को दुरुस्त करने में लगने वाले समय को कम किया जाना अत्यंत आवश्यक है। आगामी गर्मी के मौसम में जिम्मेदार विभाग को अभी से इस संबंध में जरूरी तैयारी करनी चाहिए।

  • मंजुला बल्लाणी, स्थानीय निवासी

त्वरित समाधान करवाया जाए

जैसलमेर के कई गली-मोहल्लों से लेकर आवासीय कॉलोनियों तक में बिजली की आपूर्ति व्यवस्था को बहाल करने में लम्बी अवधि लगती है। यह समस्या विगत कुछ वर्षों से बहुत विकट हो गई है। बिजली आपूर्ति त्वरित ढंग से बहाल होनी चाहिए।

  • लक्ष्मीनारायण खत्री, स्थानीय निवासी

निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो

स्वर्णनगरी में आबादी बड़े शहरों की अपेक्षा में कम है और संसाधनों की भी कमी नहीं है। इसके बावजूद विद्युत आपूर्ति में आए दिन बाधा उत्पन्न होती है। आवश्यकता है, विद्युत आपूर्ति निर्बाध ढंग से हो।

  • नरेश कुमार, स्थानीय निवासी

समस्या विकट हुई

शहर के विभिन्न आवासीय क्षेत्रों तेज गर्मी और अंधड़ आदि के समय बिजली की आपूर्ति का ठप हो जाना आज भी आम बात है। यह नहीं होना चाहिए। आज की उन्नत तकनीकी वाले समय में इस समस्या को इस बार उत्पन्न होने से रोका जाए।

  • उषा खत्री, स्थानीय निवासी

अगले सप्ताह का सवाल - जैसलमेर में दुकानदारों की ओर से सडक़ों पर सामान रखे जाने की प्रवृत्ति यातायात व्यवस्था में कितनी बड़ी बाधा है, इस पर आप क्या सोचते हैं?

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

07 Mar 2026 08:42 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / संडे बोल – जैसलमेर में विद्युत आपूर्ति में व्यवधान के समाधान में लगने वाला समय बहुत अधिक है, इस पर आप क्या सोचते हैं?

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जैसलमेर से निकलते ही साबरमती एक्सप्रेस के पहिये थमे, तकनीकी गड़बड़ से 3 घंटे देरी से रवाना

जैसलमेर

रेगिस्तान में फिटनेस की नई लहर, योग, जिम व रनिंग से बदलती महिलाएं

जैसलमेर

आने वाले समय में जैसलमेर से चलेगी वंदेभारत जैसी ट्रेन, ढेरों सुविधाएं भी मिलेंगी: अमिताभ

जैसलमेर

लोंगेवाला मार्ग पर सेना के ट्रक से कार की भिड़ंत, आर्मी जवान की मौत

जैसलमेर

144 साल बाद निकली दादागुरुदेव की पवित्र चादर, स्वर्णनगरी में निकला वरघोड़ा

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.