गर्मी की वापसी: एक सप्ताह में 10 डिग्री चढ़ गया पारा, पसीने फिर लगे छूटने

स्वर्णनगरी सहित सीमांत जिले में पिछले दिनों मानसून के छाने और बूंदाबांदी से लेकर मध्यम गति की बारिश के दौर में मौसम के मिजाज में आई नरमी अब बीते समय की बात हो गई है। अब एक बार फिर से धूप सताने लगी है और दोपहरी में घरों से बाहर निकलने वालों के पसीने छूटने शुरू हो गए हैं। पिछले एक सप्ताह की अवधि में पारा 10 डिग्री तक बढ़ गया है। मौसम विभाग ने रविवार को दिन का अधिकतम तापमान 37.1 व न्यूनतम 24.3 डिग्री रिकॉर्ड किया। अलसुबह से सूर्य के चमक बिखेरने तक वातावरण में शीतलता का अनुभव किया गया, जो 10 बजे तक ही धीरे-धीरे ऊष्णता में परिवर्तित हो गया। दोपहर और उसके बाद साफ आकाश में धूप ने चमक बिखेर दी। अवकाश का दिन होने के चलते सडक़ों पर उस दौरान बहुत कम संख्या में लोग व वाहन आवाजाही करते नजर आए। आगामी दिनों में भी मौसम के मिजाज कमोबेश इसी तरह के बने रहने का पूर्वानुमान है। इस दरम्यान आकाश में हल्के बादल भी छाएंगे।