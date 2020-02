दो कारों की आमने-सामने से हुई टक्कर, आठ लोग घायल, मौके पर मची चीख-पुकार

सांकड़ा फांटा के पास सोमवार रात दो कारों में भिड़ंत ( Car Accident in Jaisalmer ) हो गई। हादसे में 8 जने घायल हो गए। अचानक हुए इस हादसे के दौरान मौके पर चीख पुकार ( Eight injured in road accidents ) मच गई। जिससे मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया।