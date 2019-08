कलयुगी पत्नी ने एक लाख रूपए की सुपारी तय कर बेरहमी से कराई पति की हत्या, पत्नी सहित 3 गिरफ्तार

( Woman gives supari to kill her husband ) मृतक की पत्नी की गतिविधि संदिग्ध व उसकी वारदात में संलिप्तता का अंदेशा होने पर शनिवार को उससे गहन अनुसंधान से पूछताछ की गई, तो उसने बताया कि वह अपने पति से परेशान थी तथा उसने गांव के मदन पुत्र लालाराम मेघवाल को अपने पति की हत्या ( husband murder by wife ) करने के लिए एक लाख रूपए की सुपारी दी व 20 हजार रुपए अग्रिम दिए।