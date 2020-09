शहीद-ए-आजम भगत सिंह के स्मारक को 50 लाख रुपये देने की घोषणा

शहीद भगत सिंह नगर (पंजाब)। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोमवार को शहीद-ए-आज़म भगत सिंह के पैतृक गाँव खटकड़कलां में स्मारक के रखरखाव के लिए 50 लाख रुपये की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने खटकड़कलां में भगत सिंह की 113 वीं जयंती पर महान शहीद को पुष्पांजलि अर्पित की।

क्रांतिकारियों से प्रेरणा लें युवा

मुख्यमंत्री ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भगत सिंह और अन्य शहीदों के साहस को याद करते हुए युवाओं को इन क्रांतिकारियों के उच्च आदर्शों का अनुकरण करने के लिए प्रेरित किया। कैप्टन अमरिंदर ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सेलुलर जेल की अपनी यात्रा को याद किया, जहाँ क्रांतिकारियों के भारत को ब्रिटिश साम्राज्यवाद के चंगुल से मुक्त कराने के लिए भयावह कठिनाइयों से जीवन गुजारा था।

आदर्शों से प्रेरणा लेने का आह्वान

मुख्यमंत्री अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) के महासचिव और पंजाब मामलों के प्रभारी हरीश रावत के साथ शामिल हुए। उन्होंने शहीद भगत सिंह को पीपीसीसी अध्यक्ष सुनील जाखड़ और सांसद प्रनीत कौर के साथ `समाधि स्थल 'पर श्रद्धांजलि अर्पित की। पर्यटन और सांस्कृतिक मामलों के मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने शहीद-ए-आज़म भगत सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए लोगों से माटी पुत्र के कदमों पर चलने और उनके आदर्शों से प्रेरणा लेने का आह्वान किया।

