पंजाब के 8 जिलों में जलजला, बाढ की चपेट में 300 गांव, इस हालत में जीने को मजबूर लोग

(चंडीगढ,जालंधर): पंजाब में बारिश थम गई है। पड़ोसी राज्य हिमाचल में बारिश होने के चलते नदियों का जल स्तर बढ़ गया है। जिससे नदियां उफान पर है। इस बाढ़ से मची तबाही से राज्य के 8 जिले जालंधर, लुधियाना, रोपड़, फिरोजपुर, पटियाला, पठानकोट, नवांशहर, कपूरथला बूरी तरह से प्रभावित हुए हैं। नुकसान का आंकलन किया जाए तो पूरे प्रदेश में 300 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। हालात तब और भी ख़राब हो गए जब सतलुज नदी के तीन और तटबंध टूट गए। इसके बाद...



300 गांव चपेट में

Jalandhar: Around 20 villages in Lohian Khas have been flooded after a dam was damaged due to overflow of water. Locals say, "administration is yet to provide us any help. People are facing problems due to flood.We request govt to put up some tents for the public." #Punjab (20/8) pic.twitter.com/7wl2gw4dqV