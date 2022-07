बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे की धंसी सड़क का जायजा लेने पहुंचे कांग्रेस नेता, पीएम मोदी समेत भाजपा पर उठाए सवाल

Bundelkhand Expressway: उत्तर प्रदेश जालौन में धंसी बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की सड़क का जायजा लेने कांग्रेसी पहुंचे।

जालौन के छिरिया सलेमपुर में उखडे़ बुंदेलखड एक्सप्रेसवे को लेकर विपक्षियों ने मुद़्दा बनाकर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को नेतृत्व द्वारा गठित किए गए प्रतिनिधि मंडल ने पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री समेत तमाम कांग्रेसियों ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का मौका मुआयना किया। खासकर जहां पर एक्सप्रेसवे धंस गया था, वहां पर कांग्रेसियों ने जाकर देखा। टीम ने बताया कि वह सारी रिपोर्ट बनाकर नेतृत्व को सौपेंगे। इसके बाद वहां से जो भी आदेश मिलेगा, उसी पर काम किया जाएगा।

Congress leaders go fir inspection of Bundelkhand Expressway raised questions on BJP including PM Modi