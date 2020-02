5 जुलाई को होने वाली सीटीईटी परीक्षा के लिए जल्द कर आवेदन, 24 तक कर सकेंगे ऑनलाइन अप्लाई

लखनऊ. अगर आप शिक्षक बनने के लिए केंद्रीय शिक्षक पात्रता सीटीईटी (Central Teacher Eligibility Test CTET) की परीक्षा देना चाहते हैं तो जल्दी ही सीटीईटी परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर दें। जुलाई माह में होने वाली सीटीईटी की परीक्षा के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। जिसकी अन्तिम तिथि 24 फरवरी है। जो अभ्यर्थी सीटीईटी की परीक्षा देना चाहते हैं। वह 24 फरवरी से पहले ऑनलाइन आवेदन कर दें जिससे वह परीक्षा की तिथि निकलने से बच सकें।

2020 में सीटीईटी की परीक्षा जुलाई माह की 5 तारीख को होगी। जिसके लिए आवेदन अभी से शुरू हो गए हैं और इसकी लास्ट डेट 24 फरवरी है और परीक्षा शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि 27 फरवरी है। इस सीटीईटी की परीक्षा शुल्क सिंगल पेपर के लिए जनरल/ओबीसी वर्ग के लोगों के लिए 1000 रुपए निर्धारित की गई है और एससी/एसटी/पीएच के लिए 500 रुपए तय की गई है।

जो अभ्यर्थी दोनों पेपर दोनों पेपर देना चाहता है उसके लिए जनरल/ओबीसी वर्ग के लोगों को 1200 और एससी/एसटी/पीएच वर्ग के लोगों को 600 रुपए परीक्षा शुल्क देनी होगी। सभी अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क ईचालान, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन जमा भी कर सकते हैं।

कैसे भरें आवेदन

- Central Teacher Eligibility CTET July 2020. Interested Candidate Can Apply Between 24/01/2020 to 24/02/2020.

- Candidate Read the Notification Before Apply the Recruitment Application Form in Central Teacher Eligibility Test 14th CTET July 2020 Session.

- Kindly Check and College the All Document - Eligibility, ID Proof, Address Details, Basic Details.

- Kindly Ready Scan Document Related to Recruitment Form - Photo, Sign, ID Proof.

- Before Submit the Application Form Must Check the Preview and All Column Carefully.

- If Candidate Required to Paying the Application Fee Must Submit. If You have Not the Required Application Fees Your Form is Not Completed.

- Take A Print Out of Final Submitted Form.