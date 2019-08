योगी सरकार का बड़ा फैसला, यूपी बोर्ड परीक्षा में इस बार बनेगा पुलिस जैसा कंट्रोल रूम, छात्र नहीं कर पाएंगे नकल

जालौन. उत्तर प्रदेश में 2020 में होने वाली यूपी बोर्ड परीक्षा (UP Board Exam) में नकल माफियाओं पर नकेल कसने के लिए प्रदेश सरकार ने बड़ा लिया हैं। इस बार यूपी बोर्ड परीक्षा 2020 (UP Board Exam 2020) में उत्तर प्रदेश का हर केन्द्र सीसीटीवी (CCTV) के माध्यम से लखनऊ की निगरानी में रहेगा। सभी केन्द्रों पर होने वाली हलचल पर कैमरों द्वारा नजर रखी जाएगी। यूपी बोर्ड परीक्षा में सभी केन्द्रों पर नजर रखने के लिए यूपी पुलिस (UP Police) की तरह ही कंट्रोल रूम बनाया जाएगा।

यूपी बोर्ड परीक्षा पर नजर

यूपी बोर्ड परीक्षा (UP Board Exam) में सभी केन्द्रों पर नजर रखने के लिए प्रदेश के सभी जिलों में कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे। प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर लगे सीसीटीवी कैमरों (CCTV Camera) के माध्यम से यूपी बोर्ड परीक्षा पर नजर रखी जाएगी। लखनऊ और अलीगढ़ में पिछले परीक्षा के दौरान इसका सफल प्रयोग किया जा चुका है। अब इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जा रहा है। जिससे यूपी बोर्ड परीक्षा में किसी तरह की कोई गड़बड़ी न होने पाए और नकल माफियाओं पर नकल कराने से रोका जा सके।

योजना पर शुरू हो चुका काम

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की सचिव नीना श्रीवास्तव का कहना है कि यूपी बोर्ड परीक्षा में नकल कराने वाले लोगों पर नकेल कसने के लिए प्रदेशभर में कंट्रोल रूम बनाने की योजना पर काम शुरू हो गया है। जल्द ही, इसके नतीजे सामने देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही बताया कि इस बार छात्रों के भी बेहतर परिणाम देखने के मिल सकते हैं।