नामांकन के अंतिम दिन भाजपा और कांग्रेस ने जारी की अधिकृत प्रत्याशियों की सूची

जालोर/भीनमाल. निकाय चुनाव को लेकर नगर परिषद जालोर और नगर पालिका भीनमाल क्षेत्र के लिए मंगलवार को भाजपा और कांग्रेस ने अधिकृत प्रत्याशियों की सूची जारी की। सूची जारी होने के बाद कई दावेदार टिकट नहीं मिलने से खफा नजर आए। भाजपा व कांग्रेस की ओर से चुनाव के लिए नियुक्त पर्यवेक्षकों व प्रभारियों ने नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन नामांकन के लिए निर्धारित समय से कुछ देर पहले तक प्रत्याशियों के नामों में बदलाव किया गया।

नगर परिषद जालोर

वार्ड संख्या भाजपा--कांग्रेस

वार्ड 1 (ओबीसी महिला) चन्द्रावती--संतोष

वार्ड 2 (एएसी महिला) अंसु देवी--ममता जीनगर

वार्ड 3 (सामान्य) चम्पालाल--जालम सिंह चारण

वार्ड 4 (सामान्य महिला) सुशीला गहलोत--गीता

वार्ड 5 (ओबीसी महिला) पल्लवी--खुशबू कुमारी

वार्ड 6 (सामान्य) मदनलाल--अयूब खान शेख

वार्ड 7 (सामान्य) विकेश कुमार--चंद्रशेखर शर्मा

वार्ड 8 (एससी महिला) प्रियंका भादरू--नीलम मेघवाल

वार्ड 9 (सामान्य) शाकिर अली--वाहिद्दुला खां मेहर

वार्ड 10 (सामान्य) मदनराज जैन--हीराचंद भंडारी

वार्ड 11 (सामान्य महिला) राबिया खानम--अफरोजा

वार्ड 12 (सामान्य) मेथी देवी--कैलाश कुमार

वार्ड 13 (सामान्य) महेन्द्र--अब्दुल रजाक

वार्ड 14 (ओबीसी) देवाराम प्रजापत--महेंद्र कुमार

वार्ड 15 (ओबीसी) राकेश सोनी--बसंत सुथार

वार्ड 16 (सामान्य महिला) तब्बसुम--अफरोज बानो

वार्ड 17 (एससी) इन्दिरा बाल्मिकी--अनिल कुमार

वार्ड 18 (एससी) गोविन्द टांक--सुष्मिता गर्ग

वार्ड 19 (ओबीसी) नरेन्द्र पुरी--कैलाश कुमार

वार्ड 20 (सामान्य महिला) चंचल गोयल--भारती

वार्ड 21 (सामान्य) नैनाराम माली--लक्ष्मण सिंह सांखला

वार्ड 22 (सामान्य महिला) मनीषा--मंजू शर्मा

वार्ड 23 (एससी) शिवकुमार चिवड़ा--मनोज कुमार

वार्ड 24 (एससी महिला) ललिता देवी--किरण देवी

वार्ड 25 (ओबीसी) चौथसिंह गुर्जर--बंशी लाल माली

वार्ड 26 (एससी) गोरखाराम--कालूराम मेघवाल

वार्ड 27 (एसटी महिला) तुलसी देवी--चंदा देवी

वार्ड 28 (एसटी) गीता मीणा--चूनाराम

वार्ड 29 (एसटी) मनोहरलाल--मदन लाल मीणा

वार्ड 30 (ओबीसी महिला) संतोष--सुखी देवी माली

वार्ड 31 (एससी) वरदाराम मेघवाल--राजेंद्र सोलंकी

वार्ड 32 (सामान्य) महेश भट्ट--शोभा सुंदेशा

वार्ड 33 (सामान्य) अम्बालाल व्यास--पवन दवे

वार्ड 34 (सामान्य) राजेंद्र कुमार--चंद्र प्रकाश

वार्ड 35 (सामान्य) अमन मेहता--नवीन मेवाड़ा

वार्ड 36 (सामान्य) नरेन्द्र कुमार--मिश्रीमल गहलोत

वार्ड 37 (ओबीसी) दिनेश महावर--रतन गहलोत

वार्ड 38 (सामान्य) हीराराम देवासी--हमिद खान नागोरी

वार्ड 39 (सामान्य महिला) उषा देवी--मोकी देवी

वार्ड 40 (सामान्य महिला) नीतू कंवर--जुबेदा बानो

नगर पालिका भीनमाल

वार्ड संख्या भाजपा--कांग्रेस

वार्ड 1 (एसटी) रमेश कुमार राणा --दिनेश कुमार राणा

वार्ड 2 (एसटी) वीराराम--सुरेश कुमार भील

वार्ड 3 (सामान्य) दीपाराम--धनाराम माली

वार्ड 4 (सामान्य) सुरेश कुमार--रामाराम माली

वार्ड 5 (सामान्य महिला) पालू--No candidate

वार्ड 6 (ओबीसी) जयसिंह--No candidate

वार्ड 7 (एससी) चैनाराम हरिजन--बागाराम मेेघवाल

वार्ड 8 (सामान्य महिला) समन्दर कंवर--एलचीदेवी विश्नोई

वार्ड 9 (सामान्य) जैताराम--प्रेमराज बोहरा

वार्ड 10 (एससी) लच्छाराम--कमलेश कुमार

वार्ड 11 (सामान्य) प्रवीण कुमार--विष्णुदत्त व्यास

वार्ड 12 (सामान्य महिला)- मंजुदेवी--अणसी देवी

वार्ड 13 (ओबीसी) पिंकीदेवी--इकबाल खान

वार्ड 14 (सामान्य) प्रवीण कुमार--हकीम खान

वार्ड 15 (एससी) महेन्द्र कुमार--तलकाराम रांगी

वार्ड 16 (एससी महिला) वगतू--सूकीदेवी मेघवाल

वार्ड 17 (सामान्य) ममता कंवर--जगदीशसिंह

वार्ड 18 (ओबीसी) गोमतीदेवी--ओमप्रकाश माली

वार्ड 19 (सामान्य) शेखर व्यास--विमला बोहरा

वार्ड 20 (सामान्य) विक्रमकुमार--शंकरलाल बंजारा

वार्ड 21 (सामान्य) हंसादेवी --No candidate

वार्ड 22 (सामान्य) रेखाकुमारी--विक्रम बंजारा

वार्ड 23 (सामान्य महिला) मंूगीदेवी--भावना

वार्ड 24 (सामान्य) तेजाराम--सुरताराम

वार्ड 25 (सामान्य महिला) गुनीदेवी--रेखादेवी

वार्ड 26 (सामान्य) परबतसिंह सोलंकी--भरत कुमार जैन

वार्ड 27 (ओबीसी महिला) वंदना शमा --No candidate

वार्ड २८ (सामान्य महिला) सरिता--संतोष कंवर

वार्ड 29 (ओबीसी) भोमाराम--सुरेश कुमार सोलंकी

वार्ड 30 (एसटी महिला) भावना कुमारी--सायतीदेवी भील

वार्ड 31 (ओबीसी) मंगलचंद--मुस्ताक अली

वार्ड 32 (एससी महिला) रेणू जीनगर--सविता देवी

वार्ड 33 (एससी) No candidate-- चुन्नीलाल

वार्ड 34 (ओबीसी महिला) भाग्यवंती डिम्पल कुमारी

वार्ड 35 (एससी) भवानीपाल गौत्तम कुमार

वार्ड 36 (सामान्य) अक्षिता भण्डारी --No candidate

वार्ड 37 (सामान्य) शीला--हरिश

वार्ड 38 (ओबीसी महिला) हेतलदेवी --No candidate

वार्ड 39 (सामान्य) शंकरलाल--सुरेन्द्रपालसिंह देवड़ा

वार्ड 40 (सामान्य महिला) पार्वतीदेवी--सूकीदेवी माली