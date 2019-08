राजस्थान : मौसम विभाग के 15 जिलों में भारी बारिश की 'चेतावनी' के बाद यहां शुरू हुआ तेज बारिश का दौर

Heavy Rain Alert in Rajasthan : राजस्थान में बारिश का दौर ( Heavy Rain in Rajasthan ) गुरुवार को भी जारी रहा। प्रदेश के जालोर ( Rain in Jalore ) श्रीगंगानगर और पाली जिले में बारिश ( Rain in Pali ) की खबर है।