जालोर में जताई खुशी: बाल अधिकार मामलों में अन्य जिलों से बताया बेहतर

राज्य बाल अधिकार आयोग अध्यक्ष ने की समीक्षा , अधिकारियों की बैठक में कहा तालमेल से कार्य करें



जालोर. राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (Rajasthan State Commission for Protection of Child Right) की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने गुरुवार को जालोर का दौरा किया। विभिन्न योजनाओं की समीक्षा के बाद जालोर जिले की स्थिति पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि अन्य जिलों की तुलना में जालोर जिला बेहतर लगा। बाल संरक्षण से सम्बन्धित विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों तथा आयोग को प्राप्त शिकायतों की जानकारी लेते हुए अधिकारियों से कहा कि जालोर जिले में बाल श्रमिक न के बराबर है वहीं जिले में बाल अपराध एवं बालिकाओं के साथ दुष्कर्म के मामले भी कम हैं फिर भी सम्बन्धित विभाग और अधिक गति से बाल संरक्षण के लिए कार्य करें।

उन्होंने कलक्ट्री सभागार में बाल अधिकारों से सम्बन्धित विभिन्न विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं की बैठक ली। इसमें निर्देशित करते हुए कहा कि बालकों के संरक्षण के लिए सरकार की ओर से प्रदत्त अधिकारों एवं नियमों के अनुरूप आपस में समन्वय एवं तालमेल रखें तथा अधिक बेहतर ढंग से कार्य करें। स्कूली बालकों को फीस के अभाव में टीसी से नहीं रोका जाए। वहीं पोषाहार की प्राप्ति एवं वितरण व्यवस्थाओं का औचक निरीक्षण करते रहे। पुलिस अधीक्षक हिम्मत अभिलाष से जिले में पोस्को के मामलों एवं महिला अत्याचार तथा पुलिस थानों में बाल डेस्क से सम्बन्धित प्रकरण व निस्तारण की जानकारी ली। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक करतारसिंह मीणा से विभागीय कार्यों एवं निरीक्षणों, श्रम कल्याण अधिकारी से बाल श्रमिकों की स्थिति एवं सर्वे के सम्बन्ध में जानकारी ली। भैंसवाड़ा के आवासीय विद्यालय में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति के मामलों में किसी भी स्तर पर कमी नहीं रखी जाएगी। मीडिया में बाल प्रताडऩा से सम्बन्धित कोई खबर आने पर तत्काल ही बिना किसी आदेश के वस्तुस्थिति की जांच कर रिपोर्ट जिला मुख्यालय एवं बाल संरक्षण आयोग को भिजवाने के निर्देश दिए। बाल संरक्षण आयोग जिलाध्यक्ष मंगलसिंह ने जिले में समिति की ओर से संचालित किए कार्यों एवं बाल विकास विभाग के अशोक विश्नोई ने आंगनवाड़ी केन्द्रों की जानकारी दी। बाल कल्याण समिति सदस्य रामप्रकाश खबाणी, महेन्द्र कुमार मुणोत, सुप्रिया मोर, ठाकराराम, किशोर न्याय बोर्ड सदस्य राजू सांखला, प्रेमलता, सुरेश कुमार, भेराराम चौधरी, धन्नाराम परिहार समेत विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।



विद्यालयों एवं चिकित्सालय का निरीक्षण

आयोग अध्यक्ष ने भैंसवाड़ा स्थित भीमराव अम्बेडकर आवासीय विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। बालिकाओं से शिक्षण की व्यवस्था तथा भोजन एवं अन्य सामग्री के सम्बन्ध मेें पूछताछ की। शौचालयों का निरीक्षण कर सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय ऊण में बालिकाओं से पढ़ाई तथा खेलकूद की जानकारी ली। जिला मुख्यालय पर मातृ शिशु एवं स्वास्थ्य केन्द्र का निरीक्षण कर लेबर रूम एवं महिला वार्डों का जायजा लिया। महिलाओं से दवाइयों एवं समस्याओं के सम्बन्ध में जानकारी ली।