जम्मू-कश्मीर के शोपियां में 3 आतंकी ढेर, बड़ा आतंक विरोधी अभियान जारी

(श्रीनगर): जम्मू—कश्मीर में आतंक विरोधी अभियान में जुटे सुरक्षाबलों ने रविवार को बड़ी सफलता हासिल की। भारतीय सुरक्षबलों के जवानों ने दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में तीन आतंकियों को मार गिराया। फिलहाल आतंकियों की पहचान नहीं हो पाई है। एहतियात के तौर पर जिले में नेट बंद कर दिया गया है।

मिली जानकारी के अनुसार सुरक्षाबलों को शोपियां के रेबन इलाके में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। इसके बाद सेना की राष्ट्रीय राइफल, सीआरपीएफ की 178 बटालियन और एसओजी की संयुक्त टीम वहां पहुंची। सुरक्षाबलों ने उस स्थान को घेर लिया जहां आतंकी छिपे हुए थे।



अपने को घिरा देखकर आतंकियों ने भारतीय जवानों पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। जवानों ने मोर्चो संभाला औ तीन आतंकियों को मार गिराया। अपुष्ट सूत्रों से चार आतंकियों के खात्मे की खबर आ रही हैं। लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। खबर लिखे जाने तक मुठभेड़ जारी रही। किसी तरह की अफवाह ना फैले और इंटरनेट का लोग गलत इस्तेमाल ना कर सके इसलिए क्षेत्र में इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी गई है।

#RebanShopianEncounterUpdate: So far 03 unidentified #terrorists killed. Operation going on. Further details shall follow. @JmuKmrPolice https://t.co/jFiwGS4p4f