घाटी से 5 नए Coronavirus पॉजिटिव मामले, 24 घंटे में दूसरी मौत

इस तरह प्रदेश में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर (Coronavirus Positive Cases In Jammu And Kashmir) 38 हो गई (Two Died In 24 Hours Due To Coronavirus In Jammu And Kashmir) है...