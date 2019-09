Watch Video: अमरीकी सैनिकों ने बजाया भारतीय राष्ट्रगान, विदेशों में बढ़ा हमारा मान

श्रीनगर. राष्ट्रगान किसी भी देश के लिए गर्व का विषय होता है। राष्ट्रगान बजते ही लोग खुद-ब-खुद देश के सम्मान में खड़े हो जाते हैं। आप चाहे देश में हों या कहीं विदेश में अपने देश का राष्ट्रगान सुन मन देशभक्ति के जज्बे से भर उठता है। राष्टगान लोगों में ऊर्जा, शक्ति और हिम्मत भर देता है। ऐसे में जब किसी दूसरे देश की सेना हमारा राष्ट्रगान बजाए तो हमारी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। और वो सेना अगर दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना हो तो फिर कहना ही क्या। अमरीका के वाशिंगटन में भारत-अमेरिका युद्ध अभ्यास के दौरान अमरीकी सैनिकों का एक वीडियो सामने आया है। जिसमें युद्धाभ्यास के दौरान अमरीकी सैनिकों का एक बैंड भारत के राष्ट्रगान ‘जन-गण-मन’ की धुन बजा रहा है। ये वीडियो अपने आप में भारत और अमरीका की सेना के बीच बन रहे नए रिश्तों का संकेत है। आपसी विश्वास का जो नया माहौल बन रहा है उससे साफ है आने वाले दिनों में दोनों देशों की सेनाएं साथ मिलकर अपने दुश्मन से लोहा लेगी।

Proud moment for all Indians 🇮🇳 #NationalAnthem by US Army 👍 https://t.co/P8JzYcJ3cN