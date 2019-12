जम्मू-कश्मीर में मंडरा रहा एक अदृश्य किस्म का आतंक

जम्मू-कश्मीर में एक किस्म के आतंक का खतरा मंडरा ( New kind of terror ) रहा है। खतरा भी ऐसा जो घाटी के अंदर ही ( Terror inside Ghati ) मौजूद है और इस दुश्मन से निपटने में सेना व पुलिस सक्षम नहीं है। आंखों से नहीं दिखाई देने वाला यह खतरा ( Invisible Terror ) है आम लोगों की सेहत ( Terror on Health ) का। घाटी के लोग हर दिन इस खतरे के बीच से गुजरते हैं।