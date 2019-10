खुलासा: इस वजह से अनंतनाग में आतंकियों ने भीड़ पर फेंका ग्रेनेड, था बड़ा प्लान, 10 ​लोग घायल

(जम्मू): जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग से बड़ी ख़बर सामने आई है। अनुच्छेद 370 (Article 370) के बेअसर होने के बाद आतंकियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। अनंतनाग के जिला उपायुक्त कार्यालय पर ग्रेनेड से हमला किया गया। इस हमले में एक पुलिस कांस्टेबल समेत 10 लोग घायल हो गए। इस हमले के पीछे की बड़ी वजह सामने आई है जिसके अनुसार...



यह है हमले के पीछे की वजह...



बताया जा रहा है कि आम लोगों द्धारा आतंकियों के फरमान नकारे जाने से हताश आतंकियों की ओर से यह हमला किया गया। जिससे लोगों में भय और इलाके में आतंक फैलाया जा सके।

AK Goyal, DIG South Kashmir: Terrorists lobbed a grenade at around 10:30 am today, in Lal Chowk area of Anantnag, injuring 10 persons, one of them is a police constable. This has been done with an objective to spread fear & terror among people. #JammuAndKashmir https://t.co/CmHYRtHovy pic.twitter.com/4PszKTntVz