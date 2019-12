सेब के बाग आए बर्फबारी की चपेट में, भारी नुकसान का आकलन करेंगे 2 विभाग

Apple Farming In Kashmir: कश्मीर घाटी के फल उत्पादकों और डीलरों के संघ के अनुसार 80 प्रतिशत (Revenue Department Kashmir) फलदार पेड़ बेमौसम (Horticulture Department Kashmir) भारी (Snowfall In Kashmir) बर्फबारी के कारण (Apple Farming In Jammu And Kashmir) उखड़ गए है...