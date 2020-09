BSF ने नाकाम की पाकिस्तान की साजिश, भारी मात्रा में हथियार, बारूद और नशा सामग्री बरामद

जम्मू: आतंक का आका पाकिस्तान भारत में अशांति फैलाने की मंशा से लगातार काम कर रहा है। भारतीय सुरक्षाबल लेकिन हर कदम पर उसकी हर साजिश को नाकाम कर देते हैं। रविवार को भी ऐसा ही हुआ। बॉर्डर पर नजर गडाए निगरानी करने वाले बीएसएफ के जवानों ने नशा और हथियारों की तस्करी की योजना पर पानी फेर दिया। भारतीय जवानों ने हथियार, बारूद और नशा सामग्री बरामद की है।

यह बरामदगी शनिवार और रविवार की दरम्यिानी रात में हुई। जम्मू संभाग के आएसपुरा सेक्टर में पाकिस्तान के साथ लगने वाली अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर के पास स्थित अरनिया इलाके में यह वाक्या हुआ।

Jammu and Kashmir: 2 pistols, 4 magazines & ammunition along with suspected narcotics seized after Border Security Force (BSF) foiled an attempt to smuggle arms, ammunition & narcotics into India in Arnia area along the International Border from Pakistan side. pic.twitter.com/i4pNvcuZhQ