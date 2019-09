कश्मीर: निवेशकों को रिझाने के लिए सरकार उठाएगी यह बड़े कदम, आ रहे हैं लगातार आवेदन

(Jammu Kashmir News) अनुच्छेद 370 (Article 370) के बेअसर होने के बाद जम्मू-कश्मीर में बाहरी व्यावसायियों के व्यवसाय (Business in Jammu and Kashmir) करने के आसार बढ़ गए है, बड़ी संख्या में आवेदन (Investors In Jammu Kashmir )भी आ रहे हैं, अब (Narendra Modi) सरकार (Central Government) की भी योजना है कि...