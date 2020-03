जम्मू-कश्मीर, लद्दाख में बढ़े Coronavirus पॉजिटिव केस, चिकित्सा टीमों को मिला विशेषाधिकार

जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir News) के उप राज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मु (GC Murmu) ने कोरोना वायरस (Coronavirus Positive Cases In Jammu Kashmir) को महामारी घोषित करने संबंधी आदेश जारी कर (Coronavirus Positive Cases In Ladakh) दिया है (Ladakh News) ...