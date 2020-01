इंग्लैंड में भी पनप रही है डोगरा संस्कृति

अपनी मातृभूमि से दूर, इंग्लैंड में रहने वाले डोगरा समुदाय ( Dogra Community in London) के लोग अपने बच्चो को पढ़ाने से साथ साथ अपनी सांस्कृतिक ( Children teaching Culture ) और संस्कारों से भी अवगत करवाते है। यह सुनिश्चित करने के लिए यूरोप में सांस्कृतिक कार्यक्रम ( Culture Programme For Next genreation ) किये जाते है ताकि आनेवाली पीढ़ी अपनी जड़ों से जुड़े रहें।