आतंकियों से जुड़े डीएसपी देविंदर का वीरता पुरस्कार होगा वापस!

DSP Devinder singh: आतंकियों के मददगार पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) देविंदर सिंह मामले की जांच राज्य प्रशासन एनआइए (National Investigation Agency (NIA) को सौंप सकता है। देविंदर और आतंकियों के रिश्ते के बारे में पुलिस ने केंद्रीय गृह मंत्रालय और गृह सचिव को विस्तृत रिपोर्ट दी है। आतंकरोधी अभियानों में हिस्सा लेते हुए पदोन्नति के आधार पर सब इंस्पेक्टर से डीएसपी बने देविंदर को दिया गया पुलिस वीरता पुरस्कार भी वापस लिया जा सकता है (Police Bravery Award given to Devinder can also be withdrawn)।