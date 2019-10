बाल-बाल बचे उत्तरी कमान के सेना प्रमुख, हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग

जम्मू. जम्मू संभाग के जिला पुंछ में एक बड़ी दुर्घटना टल गई। सेना ( Indian Army ) का एडवांस लाइट हेलीकाप्टर ( ALH ) जिसमें उत्तरी कमान ( Northern Command of the Indian Army ) के सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ( Lieutenant General Ranbir Singh ) अन्य सात सैन्य अधिकारियों के साथ बैठे हुए थे, उसमें अचानक तकनीकी खराबी आ गई। पायलट ने इस पर सूझबूझ बरतते हुए तुरंत हेलीकाप्टर की सुरक्षित लैंडिंग करवा दी। इससे हेलीकाप्टर में सवार उत्तरी सेना प्रमुख सहित सभी अधिकारी सुरक्षित हैं। सूत्रों के अनुसार यह घटना दोपहर 2 बजे के करीब की है। सैन्य प्रमुख रणबीर सिंह अन्य अधिकारियों के साथ हेलीकाप्टर पर नियंत्रण रेखा के साथ लगे इलाकों की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए निकले थे। अचानक हेलीकाप्टर में कोई तकनीकी खराबी आ गई। पायलट ने अपनी कुशलता का प्रदर्शन करते हुए पुंछ के सब्जियां इलाके में हेलीकाप्टर की सुरक्षित लैडिंग करवाई। जमीन पर हेलीकाप्टर के उतरते ही सेना प्रमुख सहित अन्य अधिकारियों को हेलीकाप्टर से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हेलीकाप्टर में क्या तकनीकी खराबी आई थी इसके बारे में अभी तक किसी तरह की जानकारी नहीं मिल पाई है लेकिन सेना के अधिकारी उत्तरी सेना प्रमुख सहित सभी अधिकारियों को पुंछ से सुरक्षित वापस लाने के लिए रवाना हो गए हैं। बताया जा रहा है कि भारतीय जवानों का मनोबल बढ़ाने और सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा बनाने के लिए ही सेना प्रमुख जिला पुंछ आए हुए हैं। वहीं, जम्मू के पीआरओ डिफेंस लेफ्टिनेंट कर्नल देवेंद्र आनंद ने इस घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि तकनीकी खराबी की वजह से हेलीकाप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। इसमें सवार सभी सैन्य अधिकारी सुरक्षित हैं।

Army sources: Northern Army Commander Lt Gen Ranbir Singh (file pic), who was inside the Army Advanced Light Helicopter (ALH) Dhruv, that crash landed in Poonch sector earlier today, has undergone all required medical tests in Udhampur military hospital and is doing fine. pic.twitter.com/VbAH6YLu3Q