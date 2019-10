Watch Video: चालान का ऐसा डर, जानवर भी मानने लगे ट्रैफिक नियम! देखें वीडियो

श्रीनगर. नया मोटर व्हीकल एक्ट ( New Motor Vehicle Act ) लागू होने के बाद लोगों में ट्रैफिक नियमों को लेकर खासी जागरुकता आई है। वहीं, इससे सीख न लेने वालों को भारी-भरकम चालान का सामना भी करना पड़ा है। केन्द्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का भी कहना है कि नए मोटर व्हीकल एक्ट में चालान की राशि बढ़ाने का मकसद रेवेन्यू इकट्ठा करना नहीं, हादसे रोकना है। चालान के भय से ही सही लोग ट्रैफिक नियमों का पालन तो करेंगे। बता दें कि, इन दिनों भारी-भरकम चालान को लेकर रोज खबरें सामने आ रही हैं। कहीं, स्कूटर का हजारों का चालान कटा है तो कहीं, ट्रक का दो लाख का। ऐसे वक्त में एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी शेयर हो रहा है। इस वीडियो को फिल्म अभिनेत्री प्रीति जिंटा ने ट्विटर पर शेयर किया है।

यहां देखें वीडियो

एसे देख के सीखों ट्रैफ़िक रूल्ज़ कैसे फ़ॉलो करते है 😂 Forget people even our animals obey traffic rules. Don’t believe me - watch this 🤩 #sundayfunday #ting pic.twitter.com/LYCciDpnrp