कोरोना पर भारी पड़ी वैष्णों देवी की आस्था

आस्था और श्रद्धा कोरोना वायरस ( Faith is heavy on Corona ) के खौफ पर भारी पड़ गई। दरससल देशभर में लोग इन दिनों यात्रा करने और भीड़ वाले आयोजन से बच रहे हैं, वहीं माता वैष्णो देवी ( Devotees Devi Of Increasing) के भक्तों का उत्साह कम नहीं हुआ। पिछले दस दिन में देशभर से श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है।