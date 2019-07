सेना की ताकत से कुछ हालिस नहीं होगा,राजनीतिक वार्ता से हो कश्मीर विवाद का हल-फारूक अब्दुल्ला

Farooq Abdullah On Kashmir: नेशनल कांफ्रेंस ( National Conference ) फारूक अब्दुल्ला हमेशा से ही ( Farooq Abdullah On Kashmir Issue ) बातचीत की पैरवी करते रहे है। घाटी में सेना के आतंक विरोधी अभियान से आतंकी गतिविधियों पर लगाम लगी है, फारूक अब्दुल्ला ने सैन्य ताकत ( Farooq Abdullah On Indian Army ) के उपयोग से जुड़ा बयान देकर भी एक नई बहस को जन्म दे दिया है...