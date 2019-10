सेना भर्ती में उमड़े कश्मीरी युवा, आने वाली इन भर्तियों के लिए भी रहें तैयार

सेना भर्ती में उमड़े कश्मीरी युवा, आने वाली इन भर्तियों के लिए भी रहें तैयार

Government Job: पाकिस्तान के मुंह पर तमाचा जड़ती कुछ तस्वीरें कश्मीर (Jammu and Kashmir News) के श्रीनगर से सामने आई हैं। युवाओं में सेना (Recruitment In Indian Army) में भर्ती होने का जोश दिखाई दिया, विभिन्न सुरक्षबलों (Recruitment In Indian Security Forces) में जल्द ही कश्मीरी युवओं के लिए भर्तियां निकलने वाली है...