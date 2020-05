Handwara Encounter: चाहते तो उड़ा सकते थे आतंकी ठिकाना, पर पहले फंसे लोगों को बचाया, देश ने गंवाए 5 अनमोल रत्न

Handwara Encounter: बताया जा रहा है कि यदि भारतीय सुरक्षाबलों (Jammu Kashmir News) के जवान चाहते तो उस घर को ही उड़ाकर आतंकियों का सफाया कर सकते थे जहां आतंकी छिपे थे, पर उन्हें स्थानीय लोगों को भी बचाना (How Security Forces Save Others Lives During Handwara Encounter) था...