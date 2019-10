Watch Video: हार्दिक पांड्या कर बैठे कुछ ऐसा, होने लगे ट्रोल

श्रीनगर. टीम इंडिया ( Team India ) के तेजतर्रार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ( Hardik Pandya ) किसी न किसी कारण से चर्चा में बने बने रहते हैं। चाहे वो अपनी उम्दा बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी या फिर वो कॉफी विद करन ( koffee with karan ) ही क्यों न हो। फिलहाल पांड्या ने जहीर खान ( Zahir Khan ) को जिस तरह से सोशल मीडिया ( Social Media ) पर जन्मदिन की बधाई दी है, उसको लेकर फैन्स काफी भडक़े हुए हैं। टीम इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाज जहीर खान ने 7 अक्टूबर (सोमवार) को अपना 41वां जन्मदिन मनाया। पांड्या ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर कर जहीर को जन्मदिन की बधाई दी, लेकिन ये वीडियो ऐसा था कि फैन्स को बिल्कुल भी रास नहीं आया।

यहां देखें वीडियो

Happy birthday Zak ... Hope you smash it out of the park like I did here 🤪😂❤️❤️ @ImZaheer pic.twitter.com/XghW5UHlBy

जहीर के 41वें बर्थडे पर हार्दिक ने ट्वीट करते हुए कहा ‘जन्मदिन मुबारक हो जैक...मुझे उम्मीद है आप भी गेंद को मैदान से बाहर मारेंगे जैसे कि मैंने यहां किया।’ इस वीडियो में हार्दिक जहीर खान की गेंद पर ही ***** लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इस ट्वीट को लेकर फैन्स काफी भडक़ गए। एक फैन ने तो यहां तक लिख डाला कि ये अहंकार तुमको ले डूबेगा मेरे भाई पांड्या, विनम्र बनो, मूर्ख नहीं। एक अन्य फैन ने लिखा, उम्मीद है कि हार्दिक आप टॉक शो के बाहर भी बेहतरीन प्रदर्शन करोगे और भारत के लिए विश्व कप जीतने में सफल हो पाओगे जैसा कि जहीर ने किया। पांड्या ने हाल ही में लंदन में अपनी पीठ की सर्जरी कराई है। पांड्या फिलहाल टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं।

कुछ ऐसे ट्रोल हुए पांड्या

@aayaam_pandey Pandya is the classic example of how fame+money does not guarantee you class! Gawaar aadmi hai ye

Despite being a bowler he has 53 gorgeous international sixes. He has smashed bowlers like Brett Lee , Shoaib Akhtar out of the park. He would have crushed your toe with an inswinging Yorker if u played him in his prime. He is a legend.