Watch Video: जश्न-ए-आजादी के लिए तैयार शेर-ए-कश्मीर, खुशी से झूमते नजर आए लोग, पुलिस कर रही परेड

(जम्मू): जम्मू-कश्मीर ( jammu Kashmir ) में प्रशासन की पुख्त़ा व्यवस्था की बदौलत शांतिपूर्ण तरीके से बकरीद ( Eid ) मनाई गई। हालांकि कई इलाकों से छोटी-मोटी उपद्रव की घटनाएं सामने आई जिन पर सुरक्षाबलों ने काबू पा लिया। ईद के बाद अब जम्मू-कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस ( Independence Day ) की तैयारियां शुरू हो गई है। इसी बीच कुछ वीडियो सामने आए है जो यह दिखाते है कि किस हर्षोल्लास के साथ जम्मू-कश्मीर में लोग आजादी का जश्न मनाने के लिए तैयार है...



ईद के बाद दी गई और ढील

J&K Principal Secy R Kansal: Following peaceful #EidAlAdha celebrations across various parts of Jammu, Kashmir & Ladakh, prohibitory conditions were further relaxed in various parts. Jammu region is almost entirely free of restrictions, they however continue in parts of Kashmir. https://t.co/ba867B97Jt — ANI (@ANI) August 13, 2019

जम्मू औ? कश्मीर र के प्रधान सचिव (योजना आयोग) रोहित कंसल ने मंगलवार को बताया कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के विभिन्न हिस्सों में शांतिपूर्ण तरीके से बकरीद मनाने के बाद कई भागों में बंद को और राहत दी गई जिससे लोगों को आराम मिला। जम्मू क्षेत्र लगभग पूरी तरह से प्रतिबंधों से मुक्त है, लेकिन कश्मीर के कुछ हिस्सों में प्रतिबंध अभी भी जारी हैं।



ईद के बाद जश्न-ए-आजादी पर फोकस

Jammu and Kashmir Principal Secretary (Planning Commission) Rohit Kansal: As we speak, dress rehearsals are underway in all districts of Jammu, Kashmir and Ladakh, independence day celebrations will be carried out in a grand manner. (File pic) pic.twitter.com/kYAnmGqKYd — ANI (@ANI) August 13, 2019

रोहित कंसल ने कहा कि ईद के जश्न के बाद बड़े स्तर पर स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां चल रही है। जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के सभी जिलों में ड्रेस रिहर्सल जारी है।



शेर-ए-कश्मीर कर रहे रिहर्सल

Jammu and Kashmir: Dress rehearsals underway at Srinagar's Sher-i-Kashmir stadium ahead of #IndependenceDay pic.twitter.com/O5phWqNASU — ANI (@ANI) August 13, 2019

स्वतंत्रता दिवस में महज दो दिन बाकी है। पूरे देश के साथ ही जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में भी आजादी के 72 साल पूरे होने का जश्न मानने की तैयारी चल रही है। श्रीनगर के 'शेर-ए-कश्मीर' स्टेडियम में भी जम्मू-कश्मीर पुलिस की ओर से ड्रेस रिहर्सल जारी है। पुलिस ( Jammu Kashmir ) की ओर से परेड की तैयारियां की जा रही है।

कदम-कदम बढाए जा...

स्वतंत्रता दिवस जम्मू-कश्मीर पुलिस की ओर से परेड की जानी है। 'शेर-ए-कश्मीर' स्टेडियम में अभी से ही इसकी रिहर्सल चल रही है। इस परेड का एक वीडियो सामने आया है। पुलिस के जवान कदम से कदम मिलाते हुए परेड कर रहे है। जवानों की इस कदम ताल में अनुशासन और चेहरे पर स्वतंत्रता दिवस की खुशी साफ झलक रही है।



झलकेगी कश्मीर की संस्कृति...

#WATCH Jammu and Kashmir: Cultural programme rehearsals underway at Srinagar's Sher-i-Kashmir stadium ahead of #IndependenceDay pic.twitter.com/VZxIsL0yBO — ANI (@ANI) August 13, 2019

जश्न-ए-आजादी में जम्मू-कश्मीर के सांस्कृतिक नृत्य भी चार चांद लगाने वाले है। इसके लिए भी स्थानीय कलाकार जमकर तैयारी कर रहे है। क्षेत्रिय नृत्य के पूर्वाभ्यास का वीडियो सामने आया है जिसमें कलाकार खुशी से झूमते नजर आ रहे हैं।

