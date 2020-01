कश्मीर में मटन की निर्भरता खत्म करने के लिए होगा निवेश

कश्मीर मे हर साल करीब 4 हजार टन मटन की (4 Ton Mutton consumption in Kashmir ) खपत है। कश्मीर में करीब एक टन उत्पादन ( Produce one ton ) और खपत है। कश्मीर में करीब एक टन उत्पादन और खपत है। अन्य राज्योंसे करीब तीन टन आयात किया जाता है। कश्मीरी निवेशकर्ता ( Investment in Kashmir ) इस क्षेत्र में निवेश करने के उत्सुक हैं, ताकि बाहर से मंगाए जाने वाले मटन की निर्भरता को कम किया जा सके।