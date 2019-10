जम्मू-कश्मीर: कांग्रेस बनाएगी BDC Election से दूरी, बुधवार को हो सकता है बड़ा ऐलान

Jammu And Kashmir BDC Election: जम्मू-कश्मीर ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी चुनाव के लिए (Jammu and Kashmir Block Development Committee Election) बुधवार को अंतिम दिन है। मंगलवार शाम तक कांग्रेस (Jammu And Kashmir Congress) के उम्मीदवारों के के नाम तक फाइनल नहीं हुए...