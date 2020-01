SPO से आतंकी बने आदिल समेत 3 आतंकी ढेर, DGP ने DSP देविंद सिंह और आतंकवाद को लेकर कही बड़ी बात

जम्मू: आतंकरोधी अभियान को जारी रखते हुए सुरक्षाबलों ने सोमवार को शोपियां में तीन आतंंकियों को मार गिराया। मुठभेड़ स्थल से भारी मात्रा में हथियार व गोलाबारूद बरामद हुआ है। मारे गए आतंकवादियों में एक पूर्व पुलिस विशेष पुलिस अधिकारी (एसपीओ) आदिल बशीर समेत जहांगीर मलिक और वसीम शामिल है।

यह भी पढ़ें: मालकिन की दरियादिली ने संवारा जिनू का जीवन, Khelo India Youth Games 2020 में जीता कांस्य

मिली जानकारी के अनुसार आदिल ही 28 सितंबर 2018 को श्रीनगर के जवाहर नगर में पीडीपी के पूर्व विधायक ऐजाज मीर के घर से सुरक्षाकर्मियों की 7 राइफलों और एक पिस्तौल के साथ फरार हुआ था। वह गत दिनों दक्षिण कश्मीर के शोपियां में पकड़े गए हिजबुल आतंकी नवीद का भी करीबी था। सुरक्षाबलों ने आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान जारी रखा है, अन्य आतंकियों के भी छिपे होने की आशंका जताई जा रही है। आतंकी नवीद के पकड़े जाने के बाद शोपियां में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच यह पहली मुठभेड़ है। त्राल के ऊपरी इलाके में भी आतंकियों के छिपे होने की आशंका के चलते सर्च अभियान चलाया जा रहा है।

यह भी पढ़ें: त्रिपुरा के स्थायी निवासी बनेंगे ब्रू शरणार्थी, 22 साल पुरानी समस्या का निकला समाधान

मिली जानकारी के अनुसार शोपियां के वाची में आतंकियों के छिपे होने की सुचना पर तडक़े पुलिस ने सेना और सीआरपीएफ के जवानों के साथ मिलकर एक तलाशी अभियान छेड़ा। एक जगह छिपे आतंकियों ने उन पर फायरिंग करते हुए वहां से भागने का प्रयास किया। जवानों ने जवाबी फायर किया। घंटों तक चली मुठभेड़ के बाद जवान तीनों आतंकियों को मार गिराने में सफल रहे। आतंकी आदिल बशीर—जैनपोरा, जहांगीर मलिक—अछन पुलवामा और वसीम—नागबल का रहने वाला था। सुरक्षाबलों का कहना है कि जिस जगह यह मुठभेड़ हुई वह इलाका जैनपोरा से थोड़ी ही दूरी पर है। इससे यह लगता है कि आदिल अपने घर आया हुआ था। जम्मू-कश्मीर के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) दिलबाग सिंह ने कहा कि सुरक्षाबलों ने शोपियां में 3 आतंकवादियों को ढेर किया है। उन्होंने बताया कि 2017 से सक्रिय वसीम जो, हिजबुल मुजाहिद्दीन में शीर्ष स्थान पर था। उसके खिलाफ 19 एफआईआर हुईं और 4 नागरिकों समेत 4 पुलिस की हत्या में भी वह शामिल था।

DSP को लेकर तोड़ी चुप्पी...

J&K Dilbag Singh on reports that J&K DSP Davinder Singh had paid visit to Bangladesh: It has come to our knowledge that his daughters studied in Bangladesh. It is being investigated if his visits were only restricted to that angle. https://t.co/GIs6ltRlKE