विभिन्न राज्य घूम लौटीं कश्मीरी छात्राएं, सेना को किया धन्यवाद, साझा किया अनुभव

कश्मीर की छात्राओं में आत्मविश्वास को बढ़ावा देने के लिए सेना (indian army in jammu and kashmir) की ओर से भारत पर्यटन (Jammu And Kashmir News) का विशेष कार्यक्रम (Defense Spokesperson Lt Col Abhinav Navneet) आयोजित किया गया...