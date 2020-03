कश्मीर में 4 कोरोना पॉजिटीव मरीज की मौत, दो बच्चे समेत तीन लोग पाए गए संक्रमित

कश्मीर में 1 कोरोना पॉजिटीव मरीज की मौत, दो बच्चों समेत 3 लोग पाए गए संक्रमित

Jammu Kashmir: जम्मू-कश्मीर में सरकार के प्रवक्ता रोहित कंसल ने इस मौत की पुष्टि की (3 New Coronavirus Positive Found And One Died In Jammu And Kashmir) है, उन्होंने बताया (corona virus in jammu and kashmir) कि...