जम्मू-कश्मीर : 52 प्रतिशत स्कूली छात्राओं के लिए शौचालय नहीं

Jammu & Kashmir: केंद्र सरकार भले ही सरकार सरकारी क्षेत्र में सुधार का दावा कर रही है, लकिन जम्मू-कश्मीर के 52 प्रतिशत स्कूलों में छात्राओं के लिए शौचालय तक नहीं हंै(52 percent schools don't have toilets for girl school)। अधिकारियों ने साफ किया है कि लड़कियों के लिए शौचालयों के अभाव में विभिन्न स्कूलों में छात्राओं के प्रवेश में अचानक कमी आई है ( Lack of toilets sudden decrease in the admission of female students in various schools)।