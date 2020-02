पुलिस को बड़ी सफलता, अवंतीपोरा से 4 OGW गिरफ्तार, जैश के आतंकियों की यूं करते थे मदद

(श्रीनगर): लगातार आतंक विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रही जम्मू-कश्मीर पुलिस ने सोमवार को बड़ी सफलता हासिल की। कश्मीर के अवंतीपोरा से जैश-ए-मोहम्मद के चार ओवर ग्राउंड वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया है। इन सभी पर क्षेत्र में सक्रिय जैश के आतंकियों को मदद मुहैया कराने के आरोप है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।



