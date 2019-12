एक दिन में पाकिस्तान ने 3 जगह की गोलीबारी, जवान शहीद, स्थानीय महिला की मौत

Jammu Kashmir News: भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई में पाक की कई चौकियों को (Ceasefire Violation In Uri) ध्वस्त (Ceasefire Violation In Kirni) कर दिया है। जिसके चलते पाक (Ceasefire Violation In Shahpur) सैनिकों को वहां से भागना पड़ा...