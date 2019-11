घाटी से आतंकी गिरफ्तार, देने वाला था बड़ी वारदात को अंजाम

(श्रीनगर): जम्मू-कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को रोकने में लगी पुलिस ने सोमवार को बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस ने एक आतंकी को गिरफ्तार किया। पूछताछ और आगे की कार्रवाई जारी है जिसमें कई जानकारियां निकल कर सामने आने की संभावना है।

मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने बारामूला से इस आतंकी को गिरफ्तार किया। फिलहाल पहचान उजागर नहीं की गई है। पुलिस ने आतंकी के पास से एक हैंड ग्रेनेड भी बरामद किया। बताया जा रहा है कि आतंकी रेलवे भर्ती रैली में किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिरक में था। उसकी गिरफ्तारी के साथ ही नापाक साजिश नाकाम हो गई है।

Jammu and Kashmir: A terrorist has been arrested in Baramulla, by J&K police and a hand grenade has been recovered from his possession. More details awaited.