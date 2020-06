JK पू्र्व DGP का बड़ा बयान, बोले- 'कश्मीर के हिंदुओं को ट्रेनिग के साथ हथियार देने की जरुरत'

जन्नत के बराबर दर्जा प्राप्त कश्मीर घाटी हर तरह से सुलग रही है (Jammu And Kashmir Police Former DGP SP Vaid Said To Give Arms Training To Minority Hindus In Valley) (JK Police Former DGP SP Vaid Statements On Kashmir Minority Hindus) (Jammu And Kashmir News)...