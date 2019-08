लाखों लोगों की जान बचाने में जुटा कश्मीरी डॉक्टर

श्रीनगर. अमेरिका स्थित एक कश्मीरी डॉक्टर ने दो ऐसे उपकरणों ( device ) का आविष्कार किया है जिससे दुनियाभर में लाखों मरीज़ों की जान बच सकती है। डॉॅ. रियाज़ बशीर जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर ( Government Medical College Srinagar ) के पूर्व छात्र हैं ने ऐसे उपकरणों का आविष्कार किया है जिसे एंडोवस्कुलर कैथेटर उपकरणों ( Endovascular Catheter ) के रूप में जाना जाता है। इस उपकरण का उपयोग करके डॉक्टर मरीजों के बीच जिस्म में रक्त का थक्का जमने ( blood clotting ) के रोगों को ठीक कर सकते हैं। बता दें कि हर साल दुनियाभर में हजारों लोग खून के जम जाने की बीमारी से मर जाते हैं। डॉक्टर ने उपकरणों को द बशीर एंडोवस्कुलर कैथेटर ( The Bashir Endovascular Catheter ) और द बशीर एन-एक्सTM एंडोवस्कुलर कैथेटर ( The Bashir N-X™ Endovascular Catheter ) के रूप में नामित किया है। इन दोनों उपकरणों को अमरीकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ( U.S. Food and Drug Administration ) द्वारा पूर्व सूचना अधिसूचना मंजूरी मिल गई है। डॉ. बशीर ने कहा कि दुनियाभर में खून के जम जाने की बीमारियों की गंभीरता ने उन्हें इस क्षेत्र में शोध करने के लिए मजबूर किया।

पीड़ा देख मन में उठा विचार

डॉ. बशीर ने कहा कि मैं उन रोगियों की देखभाल करता था जो रक्त के थक्के के कारण पीडि़त थे। हमारे द्वारा पहले इजाद किए गए सभी उपकरण इस बीमारी का सफलतापूर्वक इलाज नहीं कर रहे थे। इस रोग में शरीर में रक्त का प्रवाह रुक जाता है जो दिल के निलय को अवरुद्ध कर देता था। मैंने यह देखने की कोशिश की कि क्या मैं एक ऐसा उपकरण बना सकता हूं जो रक्त के थक्के को पूरी तरह से ठीक कर सकता है।

तीन साल का लगा वक्त

डॉ. बशीर ने कहा कि एंडोवस्कुलर कैथेटर उपकरणों का आविष्कार करने में उन्हें तीन साल का समय लगा। जिसे चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न परीक्षणों के बाद अनुमोदित किया गया है। 2016 में अमेरिकन हार्ट इनोवेशन चुनौती ( American Heart Innovation challenge ) थी और मेरे नवाचार ने पहला पुरस्कार जीता। बाद में बहुत से लोगों ने इसमें दिलचस्पी ली। एक व्यक्ति निकोलस ग्रीन ने आविष्कार के अंतिम चरण तक इंजीनियरिंग पहलू के साथ मदद की।



मौत का तीसरा सबसे आम कारण

डॉ. बशीर ने कहा कि दुनिया भर में दिल के दौरे और स्ट्रोक के बाद खून का थक्का जमना मौत का तीसरा आम कारण है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि उनके उपकरण इस भयानक बीमारी का इलाज करने में मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि यह उपकरण इस तरह की जटिलता वाले रोगियों को ठीक कर देगा। बाकी मैं यह उम्मीद कर रहा हूं कि यह जल्द ही बाजार में उपलब्ध हो ताकि डॉक्टर भविष्य में कई लोगों की जान बचा सकें।