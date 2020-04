लद्दाख देश का पहला कोरोना मुक्त प्रदेश बनाने जा रहा है

( Leh Ladkah News ): लद्दाख देश का पहला कोरोना मुक्त प्रदेश ( First Corona free state ) बनने जा रहा है। पिछले दो सप्ताह से इस प्रदेश में कोई नया मामला ( No news cases of Corona ) सामने नहीं आया है। मार्च में लद्दाख में कोरोना संक्रमित ( Corona cases begain from March ) मामले सामने आना शुरु हुए थे।