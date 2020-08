आतंक फैलाने को दे रहे थे पैसा, Lashkar E Taiba से जुड़े 6 लोग गिरफ्तार, बनाया था बड़ा प्लान

जम्मू: जम्मू—कश्मीर पुलिस ने शनिवार को बड़ी सफलता हासिल की। आतंकी संगठन (Lashkar E Taiba) लश्कर ए तैयबा (LET) को आतंकी वारदातों के लिए धन मुहैया करवाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि भविष्य में इस तरह यह बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की कोशिश में थे।

जम्मू पुलिस महानिरीक्षक मुकेश सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि जम्मू में एक ग्रुप की ओर से टेरर फंडिंग के जरिए लश्कर ए तैयबा की मदद करने की गुप्त सूचना मिली थी। इसके आधार पर जम्मू एसओजी ने मुदासिर फारूक भट नामक व्यक्ति को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू की। मुदासिर ने पूछताछ में LET से संबंध होने की बात स्वीकारते हुए और भी कईं खुलासे किए।

On further interrogation, we gathered more information from MF Bhat and arrested 5 other people associated with Lashkar-e-Taiba - Tauqir Ahmad Bhat, Asif Bhat, Khalid Latif Bhat, Gazi Iqbal & Tariq Hussain Mir: Mukesh Singh, Inspector General of Police, Jammu https://t.co/4o7YXbc66u pic.twitter.com/cWE5LLg3tl