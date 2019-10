Watch Video: जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा...

श्रीनगर. कहते हैं कि कर्मों का लेखा-जोखा हमारा पीछा नहीं छोड़ता है। जो कर्म हम करते हैं उसके अनुसार फल मिलता है। पहले कहा जाता था कि मृत्यु के पश्चात ईश्वर या परम शक्ति हमारे कर्मांे के अनुसार हमें फल प्रदान करते हैं। हालांकि अब जमाना बदल गया है। हर कोई जल्दी में है। ऐसे में अब कर्मांे का फल भी जल्दी ही मिलता है। सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है। इसमें देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति को उसके कर्म का फल तुरंत ही मिलता है।

यहां देखें वीडियो

A 40-year-old man hurled a brick at a specially adapted disabled car - but it bounced back and hit him in the face. 😂🤣



The police later arrested him for criminal damage. #karma pic.twitter.com/pNtUgTDrQM